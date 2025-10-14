Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta sonuçları!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla devam etti.



Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.



D Grubu'nda İzlanda sahasında ağırladığı Fransa ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson atarken, grup lideri Fransa'nın gollerini 63. dakikada Christopher Nkunku ve 68. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.



A Grubu'nda ise Almanya, deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 31. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle 1-0 mağlup etti.



Alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:



Slovakya-Lüksemburg: 2-0



Kuzey İrlanda-Almanya: 0-1



B Grubu:



Slovenya-İsviçre: 0-0



İsveç-Kosova: 0-1



D Grubu:



Ukrayna-Azerbaycan: 2-1



İzlanda-Fransa: 2-2



J Grubu:



Galler-Belçika: 2-4



Kuzey Makedonya-Kazakistan: 1-1



