Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta sonuçları!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta sona erdi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta sonuçları!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla devam etti.

Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.

D Grubu'nda İzlanda sahasında ağırladığı Fransa ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson atarken, grup lideri Fransa'nın gollerini 63. dakikada Christopher Nkunku ve 68. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

A Grubu'nda ise Almanya, deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 31. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Slovakya-Lüksemburg: 2-0

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-1

B Grubu:

Slovenya-İsviçre: 0-0

İsveç-Kosova: 0-1

D Grubu:

Ukrayna-Azerbaycan: 2-1

İzlanda-Fransa: 2-2

J Grubu:

Galler-Belçika: 2-4

Kuzey Makedonya-Kazakistan: 1-1

