Dries Mertens şov sürüyor!

Ligin ilk 10 haftasını boş geçen Dries Mertens, 11. haftadaki Alanyaspor ve 14. haftadaki Başakşehir maçlarından sonraki 3. golünü Sivasspor deplasmanında kaydetti.



Boey'in ceza sahasına kestiği topta nefis bir vuruş yapan ve takımını öne geçiren 35 yaşındaki forvet, galibiyette büyük rol oynadı.



Hafta sonundaki İstanbulspor maçında da Gomis'e kornerden şık bir asist yapan Belçikalı futbolcu, transferde ne kadar isabetli bir tercih olduğunu kanıtladı.



Gomis'le birlikte takımın en tecrübeli isimlerinden olmasına rağmen, en az genç oyuncular kadar pres yapan, takım savunmasına katkı sağlayan Mertens, hocası Okan Buruk'tan da tam not aldı.





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