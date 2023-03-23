Galatasaray'da 4 günlük izin sona erdi ve sarı-kırmızılar milli takımlara giden oyuncularından yoksun çalışmalarına başladı.
Sakatlığı atlatan ve bir ay sonra takıma dönen Dries Mertens'e özel program hazırlandı.
Belçikalı 10 numara, Adana Demirspor maçına kadar hazır olacak.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında Mertens'in eksikliğini hücumda oldukça hissetmişti.
Sakatlığı atlatan ve bir ay sonra takıma dönen Dries Mertens'e özel program hazırlandı.
Belçikalı 10 numara, Adana Demirspor maçına kadar hazır olacak.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında Mertens'in eksikliğini hücumda oldukça hissetmişti.
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