Dries Mertens'e özel program

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Dries Mertens'e özel program hazırlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'e özel program
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23 Mart 2023 13:07
Galatasaray'da 4 günlük izin sona erdi ve sarı-kırmızılar milli takımlara giden oyuncularından yoksun çalışmalarına başladı.

Sakatlığı atlatan ve bir ay sonra takıma dönen Dries Mertens'e özel program hazırlandı.

Belçikalı 10 numara, Adana Demirspor maçına kadar hazır olacak.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında Mertens'in eksikliğini hücumda oldukça hissetmişti.

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