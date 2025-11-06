06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Dizilerden görüp merak saldığı okçulukta Türkiye rekoru kırdı

Lisede başladığı geleneksel okçulukta gençler rekoru kıran 17 yaşındaki Muhammed Ömer Sağlam, yarışmaya hazırlandığı büyükler kategorisinde kendini kanıtlayıp uluslararası turnuvaları gitmek istiyor.

06 Kasım 2025 15:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dizilerden görüp merak saldığı okçulukta Türkiye rekoru kırdı
 Adana'da lisede başladığı geleneksel okçulukta gençler rekoru kıran 17 yaşındaki Muhammed Ömer Sağlam, yarışmaya hazırlandığı büyükler kategorisinde kendini kanıtlayıp uluslararası turnuvaları gitmeyi hedefliyor.

Televizyon dizilerinde gördüğü geleneksel okçuluğa merak salan Muhammed, eğitim gördüğü Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen sporcu seçmelerine katıldı.

Muhammed, performansının beğenilmesinin ardından Okspor Okçuluk Spor Kulübü bünyesinde yarışmalara katıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından geçen yıl Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda genç erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olan sporcu, Konya'da mayısta yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu Salon Türkiye Şampiyonası'nı da üçüncü tamamladı.

- İki Türkiye rekoru kırdı

TGTOF tarafından Erzincan'da 16-17 Ağustos'ta düzenlenen Mengücek Gazi Menzil Kupası'nda 14-17 yaş karma 50 libre kategorisinde Miraysu Gülşen'in 408,44 metrelik Türkiye rekorunu 411,01 metreye taşıyan Ömer, 19-20 Eylül'de Konya'da organize edilen Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası'nda 421,87 metreye ok atıp rekorunu geliştirdi.

Haftada 2 gün yaptığı antrenmanlarla gelecek yıl mücadele edeceği büyükler kategorisine hazırlanan Muhammed, uluslararası turnuvalarda yarışmayı hedefliyor.

- Hedef büyüklerde de derece almak

Muhammed Ömer Sağlam, AA muhabirine, yarışmalarda elde ettiği derecenin azmini artırdığını söyledi.

Konya'ya rekorunu tazeleme hedefiyle gittiğini belirten genç sporcu, "Rabbim yine nasip etti. Kendi rekorumu geçmiş oldum. Bunun sevinci başkaydı." dedi.

Muhammed, büyükler kategorisinde yarışmaya hazırlandığını ifade ederek, "Büyüklerdeki atış rekoru, gençlerden yüksek. O rekoru da kırmak için daha çok çabalayacağım ve çalışacağım. Rekor kırmak için gerçekten çok emek gerekiyor. Bu emeği de göstereceğim. Bunu başarmayı istiyorum." dedi.

Antrenör Erhan Uzman da Muhammed'in disiplinli bir sporcu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse sporcumuzun, büyükler kategorisinde de Türkiye rekoru kırmasını bekliyoruz. Çocuğumuz zaten iddialı bir okçu, başka dereceleri de var. Muhakkak ki zaten kürsü görecektir ama beklentimiz şu anda daha yüksek. Kısmet olursa tekrar bir Türkiye rekoruyla yetişkinlerde de sportif hayatını taçlandıracaktır diye düşünüyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
