Dev derbiyi izleyecek taraftar sayısı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi Vodafone Park'ta oynanacak. Tribünler siyah-beyaz olacak. İşte maçı izleyecek taraftar sayısı...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dev derbiyi izleyecek taraftar sayısı!
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02 Ekim 2022 10:33
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbiye siyah-beyazlı taraftarlar akın edecek.

DOLMABAHÇE'DE 42 BİN TARAFTAR OLACAK

Fenerbahçe taraftarlarının stadyumda yer alamayacak olması sebebiyle tribünler siyah-beyaz olacak. Tribünde yer alacak 42 bin taraftar maç öncesinden bitiş düdüğüne kadar coşku yaşayacak.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMI UĞURLAYACAKLAR

Öte yandan Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde futbol takımını Vodafone Park'a uğurlayacak ve desteğini bu şekilde sürdürecek.



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