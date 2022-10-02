Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbiye siyah-beyazlı taraftarlar akın edecek.
DOLMABAHÇE'DE 42 BİN TARAFTAR OLACAK
Fenerbahçe taraftarlarının stadyumda yer alamayacak olması sebebiyle tribünler siyah-beyaz olacak. Tribünde yer alacak 42 bin taraftar maç öncesinden bitiş düdüğüne kadar coşku yaşayacak.
MAÇ ÖNCESİ TAKIMI UĞURLAYACAKLAR
Öte yandan Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde futbol takımını Vodafone Park'a uğurlayacak ve desteğini bu şekilde sürdürecek.
DOLMABAHÇE'DE 42 BİN TARAFTAR OLACAK
Fenerbahçe taraftarlarının stadyumda yer alamayacak olması sebebiyle tribünler siyah-beyaz olacak. Tribünde yer alacak 42 bin taraftar maç öncesinden bitiş düdüğüne kadar coşku yaşayacak.
MAÇ ÖNCESİ TAKIMI UĞURLAYACAKLAR
Öte yandan Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde futbol takımını Vodafone Park'a uğurlayacak ve desteğini bu şekilde sürdürecek.
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