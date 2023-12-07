Dev derbinin hakemi belli oldu!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dev derbinin hakemi belli oldu!
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07 Aralık 2023 12:36
Son güncelleme 07 Aralık 2023 12:56
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

KARİYERİNDEKİ 5. DERBİ OLACAK

Atilla Karaoğlan, 2'si İstanbul derbisi olmak üzere toplam 4 derbide görev aldı. Karaoğlan, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2 maçı, Galatasaray - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerini yönetti. Tecrübeli hakem, kariyerinde ilk kez bir Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olarak açıklandı.

Atilla Karaoğlan'ın derbileri

23 Ocak 2022
Galatasaray 1-2 Trabzonspor

14 Mart 2022
Galatasaray 2-1 Beşiktaş

10 Nisan 2022
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

19 Ağustos 2023
Galatasaray 2-0 Trabzonspor

KARAOĞLAN'IN MAÇLARINDA BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE

Atilla Karaoğlan, kariyerinde 6 kez Beşiktaş, 16 kez Fenerbahçe maçı yönetti.

Karaoğlan'ın yönettiği 6 maçta Beşiktaş, 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Derbinin hakeminin yönettiği 16 maçta Fenerbahçe, 13 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İŞTE HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

8 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

9 Aralık Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Karagümrük: Çağdaş Altay

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Kü.ük

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

10 Aralık Pazar

13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir- Hatayspor: Burak Şeker

16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman

19.00 Gaziantep - Trabzonspor: Arda Kardeşler

11 Aralık Pazartesi

20.00 Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

 

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