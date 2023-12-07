Dev derbinin hakemi belli oldu!

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
KARİYERİNDEKİ 5. DERBİ OLACAK
Atilla Karaoğlan, 2'si İstanbul derbisi olmak üzere toplam 4 derbide görev aldı. Karaoğlan, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2 maçı, Galatasaray - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerini yönetti. Tecrübeli hakem, kariyerinde ilk kez bir Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olarak açıklandı.
Atilla Karaoğlan'ın derbileri
23 Ocak 2022
Galatasaray 1-2 Trabzonspor
14 Mart 2022
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
10 Nisan 2022
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
19 Ağustos 2023
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
KARAOĞLAN'IN MAÇLARINDA BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE
Atilla Karaoğlan, kariyerinde 6 kez Beşiktaş, 16 kez Fenerbahçe maçı yönetti.
Karaoğlan'ın yönettiği 6 maçta Beşiktaş, 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Derbinin hakeminin yönettiği 16 maçta Fenerbahçe, 13 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
İŞTE HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER
8 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
9 Aralık Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Kü.ük
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
10 Aralık Pazar
13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir- Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep - Trabzonspor: Arda Kardeşler
11 Aralık Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
KARİYERİNDEKİ 5. DERBİ OLACAK
Atilla Karaoğlan, 2'si İstanbul derbisi olmak üzere toplam 4 derbide görev aldı. Karaoğlan, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2 maçı, Galatasaray - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Galatasaray derbilerini yönetti. Tecrübeli hakem, kariyerinde ilk kez bir Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olarak açıklandı.
Atilla Karaoğlan'ın derbileri
23 Ocak 2022
Galatasaray 1-2 Trabzonspor
14 Mart 2022
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
10 Nisan 2022
Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
19 Ağustos 2023
Galatasaray 2-0 Trabzonspor
KARAOĞLAN'IN MAÇLARINDA BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE
Atilla Karaoğlan, kariyerinde 6 kez Beşiktaş, 16 kez Fenerbahçe maçı yönetti.
Karaoğlan'ın yönettiği 6 maçta Beşiktaş, 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Derbinin hakeminin yönettiği 16 maçta Fenerbahçe, 13 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
İŞTE HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER
8 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
9 Aralık Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Kü.ük
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
10 Aralık Pazar
13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir- Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep - Trabzonspor: Arda Kardeşler
11 Aralık Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
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