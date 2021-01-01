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DeRozan'ın en zorlu rakipleri; LeBron ve Durant!

Serbest oyuncu DeMar DeRozan, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ve Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in neden en zorlu rakipleri olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu DeMar DeRozan, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ve Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in neden en zorlu rakipleri olduğunu açıkladı.

Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda DeRozan, her iki oyuncuya da duyduğu büyük saygıyı dile getirdi.

DeRozan, Durant için şunları söyledi:

"KD gibi, sakatlığından bu şekilde geri dönen birini hiç görmedim. Onu sezon başlamadan önce oynarken görmüştüm ve insanlara, ona hiçbir şey olmamış gibi göründüğünü söylüyordum. KD türünün tek örneği, onu kimseyle kıyaslamam."

DeRozan ve Durant playofflarda hiç karşılaşmamış olsalar da, 17 kez karşı karşıya gelmişlerdi ve KD, 12-5'lik farkla bu karşılaşmalarda DeMar'ın açık ara önünde yer alıyor.

"LeBRON TÜM GECE SATRANÇ OYNAR"

DeRozan ayrıca, 2016 Doğu Konferansı Finallerinde de LeBron ile karşılaşmıştı ve bir noktada 2-2 olan seriden galip gelen taraf, arka arkaya iki maç kazanan Cleveland Cavaliers olmuştu.

LeBron'un bu maçlardaki dominasyonuyla karşı karşıya kalan DeMar, Lakers süperstarıyla ilgili şunları ifade etti:

"Bron'a gelirsek, o da lige geldiğinden beri oyunu dikte eden adamlardan biri. Ligde onun kadar baskın olabilecek çok fazla 'diktatör' adam yok. Eskiden birçok adam çıkıp her gece 35 şut atardı. Bron oyunu dikte eden bir adam. Bütün gece satranç oynar gibi."


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