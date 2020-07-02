Denizlispor'da, Gaziantep FK maçı öncesi Vali'den ziyaret

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA
Denizlispor'da, Gaziantep FK maçı öncesi Vali'den ziyaret
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02 Temmuz 2020 22:07
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın (3 Temmuz) Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Gaziantep FK müsabakası öncesi son idmanı Denizli Atatürk Stadı'nda teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdi. 

Tüm futbolcuların katıldığı idmanı kulüp başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri  de izlerken, çalışmayı ziyaret eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, takıma başarılar diledi.

 



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