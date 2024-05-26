Deniz Öncü, İspanya'da istediğini bulamadı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 İspanya Grand Prix'inde 20. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Deniz Öncü, İspanya'da istediğini bulamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2024 18:11
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Barselona'da düzenlenen Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 6. ayağını 20. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genç motosikletçi, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Barselona Pisti'nde koşulan etabına 26. cepten başladı.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla 21 turluk yarışta damalı bayrağı 20. sırada geçti.

Yarışı, MT Helmets-MSI takımı sürücüsü Japon Ai Ogura birinci sırada tamamlarken, aynı takımdan İspanyol Sergio Garcia ikinci, CFMOTO Inde Aspar Takımı'ndan Bütyük Britanyalı Jake Dixon da üçüncü sırada bitirdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery