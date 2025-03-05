Demokratik Kongo aday kadrosunda Süper Lig'den 3 isim!

Demokratik Kongo'nun Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Güney Sudan ve Moritanya maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Aday kadroda Süper Lig'den üç isim yer aldı.
Beşiktaş'tan Arthur Masuaku, Trabzonspor'dan Simon Banza ve Sivasspor'dan Samuel Moutoussamy, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda kendine yer bulan isimler oldu.
Aday kadroda Süper Lig'den üç isim yer aldı.
Beşiktaş'tan Arthur Masuaku, Trabzonspor'dan Simon Banza ve Sivasspor'dan Samuel Moutoussamy, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda kendine yer bulan isimler oldu.