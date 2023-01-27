Dele Alli: 'Yapabileceklerimi gösteremedim'

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçındaki performansıyla beğeni toplayan ve bir gol atan Dele Alli, konuştu.



Karşılaşmayla ilgili konuşan Dele Alli "Gol katkım ve 3 puan için mutluyum. Güçlü bir performans gösterdik. Daha çok çalışacağız ve daha çok gelişeceğiz." dedi.



Dele Alli ayrıca "Yapabileceklerimi insanlara göstermek istedim, motivasyon kaynağım bu. Buraya gelirken insanların beklentisi vardı. Yapabileceklerimi gösteremedim ama bu maç buna odaklandım. Benim değil, takımın performansı önemli. Ben de her maç elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.





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