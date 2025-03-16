Dele Alli, 10 dakikada kırmızı gördü!

Beşiktaş formasını 2022/23 sezonunda bir sezon terleten Dele Alli o sezonun ardından ilk resmi maçına Milan karşısında çıktı ve kırmızı kart gördü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Dele Alli, 10 dakikada kırmızı gördü!
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16 Mart 2025 11:28
Bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Dele Alli, 2 yılın ardından yeşil sahalara geri döndü. Dele Alli, Serie A'da Milan'a karşı oynanan mücadelede 81. dakikada oyuna girdi ve 90. dakikada kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

Futbolcunun takımı Como ise Milan deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

EN SON MAÇI ANTALYASPOR

Dele Alli son resmi maçına 26 Şubat 2023'te oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında çıkmıştı. İngiliz futbolcu, yaklaşık 2 yıl aradan sonra Como formasıyla Milan karşısında sahalara geri döndü.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPMIŞTI?

Beşiktaş formasıyla bir sezon geçiren İngiliz yıldız, 15 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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