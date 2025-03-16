Dele Alli, 10 dakikada kırmızı gördü!

Bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Dele Alli, 2 yılın ardından yeşil sahalara geri döndü. Dele Alli, Serie A'da Milan'a karşı oynanan mücadelede 81. dakikada oyuna girdi ve 90. dakikada kırmızı kart görerek sahayı terk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Futbolcunun takımı Como ise Milan deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
EN SON MAÇI ANTALYASPOR
Dele Alli son resmi maçına 26 Şubat 2023'te oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında çıkmıştı. İngiliz futbolcu, yaklaşık 2 yıl aradan sonra Como formasıyla Milan karşısında sahalara geri döndü.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPMIŞTI?
Beşiktaş formasıyla bir sezon geçiren İngiliz yıldız, 15 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.
Futbolcunun takımı Como ise Milan deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
EN SON MAÇI ANTALYASPOR
Dele Alli son resmi maçına 26 Şubat 2023'te oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında çıkmıştı. İngiliz futbolcu, yaklaşık 2 yıl aradan sonra Como formasıyla Milan karşısında sahalara geri döndü.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPMIŞTI?
Beşiktaş formasıyla bir sezon geçiren İngiliz yıldız, 15 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.