15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-161'
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

De Laurentiis'ten UEFA VE FIFA'ya tepki!

Napoli'nin başkanı ve sahibi Aurelio De Laurentiis, UEFA ve FIFA'ya tepki gösterdi.

calendar 15 Kasım 2025 17:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Napoli'nin başkanı ve sahibi Aurelio De Laurentiis, UEFA ve FIFA'yı eleştirdi.

Napoli başkanı, milli araları sert bir şekilde eleştirirken "Oyuncularımı milli takımlara ödünç veriyorum ve sonra sakat olarak geri veriyorlar. Rrahmani sakat olarak geri döndü, Anguissa da öyle. Böyle devam edemeyiz. Takım ve maç sayısını azaltmalı, sürekli ara vermemeliyiz ve milli maçları belirli bir döneme yoğunlaştırmalıyız. Oyuncular kulüplerin çalışanları ve maaşlarını ödeyenler söz sahibi olmalı." ifadelerini kullandı.

De Laurentiis, "İtalya Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA, kimsenin koltuğunu bırakmak istemediği sabit sistemler. Her şeyi kontrol etmek istiyorlar: yedek kulübeleri, takvimleri, gelirleri. Çok fazla rekabet yaratıyorlar ve kulüplere çok az şey kalıyor. Yeni Şampiyonlar Ligi ile Serie A'ya çok az şey kalacak." diyerek UEFA ve FIFA'yı topa tuttu.

İtalyan Milli Takımı ile ilgili gelen soruya ise "Milli Takım teknik direktörü Gattuso'yu tanıyorum, Napoli ile birlikte bir İtalya Kupası kazandı, iyi bir tavrı var, inatçı biri, harika bir orta saha oyuncusuydu. Dünya Kupası'na gitmesi gerekir." şeklinde yanıt verdi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
