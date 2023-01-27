Daniel Candeias: 'Önümüzdeki maçlara bakacağız'

Alanyasporlu futbolcu Daniel Candeias, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Daniel Candeias yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bu statta oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ancak ilk golden sonra işimiz çok zorlaştı." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "İlk 10 dakika konsantrasyonumuz iyi değildi. Sonra alıştık ama burada oynamak gerçekten zor. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.





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