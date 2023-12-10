İspanya La Liga 16. hafta karşılaşmasında Mallorca ile Sevilla karşı karşıya geldi. Son Moix Stadyumu'nda oynanan maçı Mallorca 1-0 kazandı.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 11. dakikada Cyle Larin kaydetti.
Ev sahibi Mallorca'da Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Bu sonuçla birlikte Mallorca, 14 puana yükseldi. Sevilla 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Mallorca, Almeria deplasmanına gidecek. Sevilla, sahasında Getafe'yi ağırlayacak.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 11. dakikada Cyle Larin kaydetti.
Ev sahibi Mallorca'da Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Bu sonuçla birlikte Mallorca, 14 puana yükseldi. Sevilla 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Mallorca, Almeria deplasmanına gidecek. Sevilla, sahasında Getafe'yi ağırlayacak.
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