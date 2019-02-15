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Cüneyt Çakır, VAR sunumu gerçekleştirdi

İstanbul'da düzenlenen FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır VAR konulu bir sunum yaptı.

Kaynak: AA
Cüneyt Çakır, VAR sunumu gerçekleştirdi
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15 Şubat 2019 15:41
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sunumu yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çakır, İstanbul bir otelde düzenlenen ve VAR sisteminin görüşüldüğü oturuma katıldı.

Cüneyt Çakır, FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren zirvede, katılımcılara sistemle alakalı bir sunum gerçekleştirdi.

Sistemin ilkeleri, sistemde incelenebilir kararlar, sistemin çalışma prensipleri ve sistem kapsamındaki disiplin cezaları hakkında bilgilendirmede bulunan Cüneyt Çakır'a, FIFA Hakem Komitesi yöneticisi Manuel Navarro da eşlik etti.

 
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