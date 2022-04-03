CSKA'ya bir puan Yusuf Yazıcı'dan geldi!

Rusya Premier Lig 23. hafta mücadelesinde CSKA Moskova sahasında Ural ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CSKA'ya bir puan Yusuf Yazıcı'dan geldi!
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03 Nisan 2022 18:39
Rusya Premier Lig 23. hafta mücadelesinde  CSKA Moskova sahasında Ural ile karşı karşıya geldi.

VEB Arena'da oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Diveev ve 90+4. dakikada milli yıldız Yusuf Yazıcı kaydetti. Ural'ın golleri ise 7. dakikada Jaka Bijol (K.K.) ve 55. dakikada Bicfalvi'den geldi.

Lille'den Rus ekibine kiralanan milli yıldız Yusuf Yazıcı, Moskova formasıyla bu sezon 7. golünü kaydetti.

Bu sonuçla CSKA Moskova puanını 43'e çıkardı. Ural ise 21 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında ev sahibi ekip, Khimki deplasmanına gidecek. Ural ise Krylya Sovetov'u konuk edecek.

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