Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

CP3, 4. maç performansı için: "İş görmez demişlerdi..."

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, Denver Nuggets'a karşı 4. maçta gösterdiği performansı hakkında, "birkaç yıl önce beni iş görmez olarak nitelendirmişlerdi" şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, Denver Nuggets'a karşı 4. maçta gösterdiği performansı hakkında, "birkaç yıl önce beni iş görmez olarak nitelendirmişlerdi" şeklinde konuştu.

Suns, geçtiğimiz gece Nuggets'ı 4. maçta 125-118 mağlup ederek, Batı Konferansı Finalleri'ne ulaştı.

Houston Rockets tarafından Oklahoma City Thunder'a Russell Westbrook karşılığında takas edildikten neredeyse iki yıl sonra, CP3 serinin kapanış maçında 37 sayı ve 7 asistle oynamasının ardından şu açıklamaları yaptı:

"Birkaç yıl önce beni işe yaramaz olarak nitelendirmişlerdi. Böyle bir şey yapılmaz... Burada asıl olay ben değilim. Takım olarak hepimiziz."

Paul daha önce 2018'de Rockets ile Batı Konferansı Finallerine ulaşmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal