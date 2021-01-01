CP3, 4. maç performansı için: "İş görmez demişlerdi..."

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, Denver Nuggets'a karşı 4. maçta gösterdiği performansı hakkında, "birkaç yıl önce beni iş görmez olarak nitelendirmişlerdi" şeklinde konuştu.



Suns, geçtiğimiz gece Nuggets'ı 4. maçta 125-118 mağlup ederek, Batı Konferansı Finalleri'ne ulaştı.



Houston Rockets tarafından Oklahoma City Thunder'a Russell Westbrook karşılığında takas edildikten neredeyse iki yıl sonra, CP3 serinin kapanış maçında 37 sayı ve 7 asistle oynamasının ardından şu açıklamaları yaptı:



"Birkaç yıl önce beni işe yaramaz olarak nitelendirmişlerdi. Böyle bir şey yapılmaz... Burada asıl olay ben değilim. Takım olarak hepimiziz."



Paul daha önce 2018'de Rockets ile Batı Konferansı Finallerine ulaşmıştı.



