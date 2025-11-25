25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK, kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı.

calendar 25 Kasım 2025 15:57 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 16:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı.
 
Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Hüseyin Eroğlu'nun 1. Lig'in en tecrübeli ve en iyi teknik direktörü olduğunu söyledi.
 
Eroğlu'nun kariyerinde 4 şampiyonluğunun bulunduğunu belirten Korkmazoğlu, "Hüseyin hocamızla görüştüğümüzde beşinci şampiyonluğu için buraya çağırdığımızı söyledik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Kupayı kendisinden istiyoruz." dedi.
 
Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek üzere Eroğlu ile anlaştıklarını dile getiren Korkmazoğlu, "Kısa vadeli hedefimiz bu takımı Süper Lig'e taşımak. Orta vadeli hedefimiz, Anadolu'nun yıldızlarını içinde barındıracak bir yıldızlar akademisini kurmak. Uzun vadeli planlar Çorum FK'yi Avrupa'ya entegre etmektir." diye konuştu.
 
Hüseyin Eroğlu ise güzel bir heyecan ve mutluluk yaşadığını anlattı.
 
Şimdiye dek şampiyonluk elde ettiği takımların renklerinden birinin hep kırmızı olduğuna dikkati çeken Eroğlu, Çorum FK'nin de kırmızı ve siyah renklere sahip olduğunu, bu sezon Çorum FK ile 5. şampiyonluğu elde etmek istediğini vurguladı.
 
Çorum FK'nin her geçen gün futbol anlamında ülkeye kattığı değeri artırdığının altını çizen Eroğlu, "Bizler burada olmaktan dolayı gururluyuz ve bu başarının bir parçası olarak süreci lehimize çevirdiğimizde, başarılı olduğumuzda ne kadar mutlu olacağımızı da hep beraber göreceğiz. Çorum FK'yi Anadolu'nun yıldızı yapmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Çorum FK'nin iyi bir takım olduğunu, yeterli tecrübesinin bulunduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:
 
"Kendimize güveniyoruz. Teknik ekibimize güveniyoruz. Sezon başı baktığımızda burada şampiyonluk için kurulan bir takım olgusu var. Burada bahane üretmek değil, başarıya giden yolda bütün tecrübemizi, iletişimimizi, deneyimimizi kullanarak lig bittiğinde takımı taşımak gibi bir görevimiz var. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.