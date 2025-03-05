Çorum FK: 'Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk'

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Geosis Boluspor'a 2-0 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Ziya Akçeken, "Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz de çok üzgünüz." dedi.



Akçeken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ancak beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.



İlk yarı önemli pozisyonlar bulduklarını dile getiren Akçeken, "Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz de çok üzgünüz. Aslında maça çok da iyi başladık. Pozisyonlarımız da var. İlk yarı 15 kez rakip ceza sahasına girmişiz. Bunun 4-5 tanesi çok net pozisyonlar fakat bunları değerlendiremiyoruz ve bu birkaç haftadır bu şekilde devam ediyor." diye konuştu.



Devre arasında futbolculara ne yapmaları gerektiğini anlattıklarını ancak ikinci yarıya kötü başladıklarını belirten Akçeken, "Çok kötü bir başlangıçla beraber basit pas hataları oldu ve bu bir hastalık haline geldi. Geçen hafta ve bu hafta rakiplerin ilk geldiği top kaleminize maalesef gol oluyor. Buna anlam veremiyoruz. Aslında analizlerimizle futbolculara gösteriyoruz, antrenmanlarla da tekrarlı şekilde savunmak prensiplerinden bahsediyoruz ama maalesef ikinci gol de bu şekilde oldu. Yine kaptırdığımız bir top ve neticesinde penaltı oldu." ifadelerini kullandı.



Boluspor'un ligin fiziksel olarak iyi takımlarından olduğunu, bugün de iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Akçeken, şunları kaydetti:



"Bizim günün sonunda hayalimiz bu değildi. Biz kazanıp tekrardan play-off potasında olmak, aşağı ile olan puan farkını biraz daha açmaktı, maalesef olmadı. Bir an önce toparlanıp önümüze bakacağız. Kötü bir futbol yok aslında, özellikle ilk 45 dakika oyunu domine eden, pozisyonlar bulan taraftık. Ancak ikinci yarı hayal kırıklığıydı bizim için. Toparlanıp önümüze bakacağız."



