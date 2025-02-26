Çölde açan çiçek: Yusuf Akçiçek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun parlattığı Yusuf Akçiçek, tatsız tuzsuz derbinin tesellisi oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Çölde açan çiçek: Yusuf Akçiçek
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26 Şubat 2025 09:37
Fenerbahçe'de yeni bir çiçek açtı: 19 yaşında stoper Yusuf Akçiçek...

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun güvenip şans verdiği Yusuf, Avrupa Ligi'ndeki başarılı maçlarının ardından Galatasaray derbisinde de 11'de sahaya çıktı.

1.93 boyunda sol stoper olarak görev yapan genç futbolcu, zorlu maçta 9 uzaklaştırma yaparken, 2 top kaptı, girdiği 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.

Yusuf, performansıyla Mourinho'nun Real Madrid'de yıldızını parlattığı Fransız yıldız stoper Raphael Varane'ı akıllara getirdi.

GALATASARAY PİŞMAN

Bayern Münih'in scout ekibinin Yusuf'u Galatasaray derbisinde izlediği ortaya çıktı. Bu durum, Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya giden Arda Güler'i gündeme getirdi.

Kanarya, 'Yeni Arda Güler'ini buldu" yorumları yapılırken, sarı-lacivertli kulüp, olası bir satışta rekor bir gelir elde edebilir.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 19 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'de değerini bulması da dikkat çekiyor. O dönem altyapıda görev yapan Serhat Pekmezci, "Galatasaray'dan gönderdiler, ben de elimi çabuk tutup Fener'e kazandırdım" dedi.


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