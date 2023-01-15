Cizre Belediyespor, Altekma'ya set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Cizre Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediyespor, Altekma'ya set vermedi
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15 Ocak 2023 23:49
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Cizre Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Muzaffer Yönet, Lukas Divis, Emin Gök, Georgi Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza Walla (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Görkem Yazgan, Emir Pınar, Selman Ateş)

Cizre Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Julien Winkelmüller, Kemal Kayhan, Osmany Uriarte, Svetoslav Ivanov, Furkan Dur (Semih Çelik)

Setler: 20-25, 19-25, 17-25

Süre: 79 dakika (27, 27, 25)

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