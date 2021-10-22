Cicaldau: "Zor bir maçtı ama başardık"

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendiği maçın ardından Cicaldau konuştu.

Haber; Sporx.com
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Cicaldau: 'Zor bir maçtı ama başardık'
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22 Ekim 2021 00:13
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendiği maçın ardından Cicaldau açıklamalarda bulundu.

3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Cicaldau, "Zor bir maçtı. Moskova iyi bir oyun oynadı. 3 puan almayı bildik önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Performansını nasıl değerlendirdiği sorulan Rumen oyuncu, "Ne söyleyeceğim bilmiyorum ancak ben her zaman takıma yardımcı olmaya, performansımı geliştirmeye çalışıyorum" dedi.


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