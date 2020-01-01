Chris Paul, takası en olası yıldız olarak görülüyor!

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, birkaç NBA menajerine göre bu ölü sezonda büyük olasılıkla takas edilebilir.



The Athletic, yakın zamanda NBA menajerlerine yaklaşan ölü sezon hakkında sorular sordu ve sorulardan biri de, takım değiştirme olasılığı en yüksek yıldız hakkındaydı.



Menajerler, OKC ile sözleşmesi olan Paul'u seçtiler. Paul'un mevcut anlaşmasında hala iki yılı daha bulunuyor ve opsiyonunu kullanırsa, 85 milyon dolara kadar daha maaş alabilir.



Menajerlerin inandığı üzere Thunder, 2020-21 sezonu başlamadan önce Paul'u takas etmeye bakacak.



Kariyerinde birçok kez All-Star seçilmiş olan 35 yaşındaki oyuncu, yalnızca şampiyonluk adayı olan bir takıma katılmak için sözleşmesinden çekilebileceğini belirtmişti.



