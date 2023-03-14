ÇBK Mersin Yenişehir, farklı kazandı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını 84-56 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin Yenişehir, farklı kazandı
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14 Mart 2023 21:29
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini 84-56 yendi.

Mersin ekibi, aldığı sonuçla seride 1-0 öne geçti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ofer Manheim (İsrail), Gintaras Maciulis (Litvanya ), Suzana Vujicic (Karadağ)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 11, Williams 8, Gray 10, Hayes 19, Crvendakic 15, Sinem Ataş 3, Gökşen Fitik 6, Esra Ural Topuz 2, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Dubljevic 8, Hollingsworth 2,

Tango Bourges Basket: Yvonne Anderson 12, Steinberga 2, Guapo 6, Godin 6, Duchet 7, Astier 6, Miyem 10, Kayla Alexander 7, Michel

1. Periyot: 15-15

Devre: 42-34

3. Periyot: 58-46

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