ÇBK Mersin Yenişehir, farklı kazandı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini 84-56 yendi.
Mersin ekibi, aldığı sonuçla seride 1-0 öne geçti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ofer Manheim (İsrail), Gintaras Maciulis (Litvanya ), Suzana Vujicic (Karadağ)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 11, Williams 8, Gray 10, Hayes 19, Crvendakic 15, Sinem Ataş 3, Gökşen Fitik 6, Esra Ural Topuz 2, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Dubljevic 8, Hollingsworth 2,
Tango Bourges Basket: Yvonne Anderson 12, Steinberga 2, Guapo 6, Godin 6, Duchet 7, Astier 6, Miyem 10, Kayla Alexander 7, Michel
1. Periyot: 15-15
Devre: 42-34
3. Periyot: 58-46
Mersin ekibi, aldığı sonuçla seride 1-0 öne geçti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ofer Manheim (İsrail), Gintaras Maciulis (Litvanya ), Suzana Vujicic (Karadağ)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Cornelius 11, Williams 8, Gray 10, Hayes 19, Crvendakic 15, Sinem Ataş 3, Gökşen Fitik 6, Esra Ural Topuz 2, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Dubljevic 8, Hollingsworth 2,
Tango Bourges Basket: Yvonne Anderson 12, Steinberga 2, Guapo 6, Godin 6, Duchet 7, Astier 6, Miyem 10, Kayla Alexander 7, Michel
1. Periyot: 15-15
Devre: 42-34
3. Periyot: 58-46
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ