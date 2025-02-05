Çaykur Rizespor kupada Ankaragücü'ne karşı hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; X.com
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Çaykur Rizespor kupada Ankaragücü'ne karşı hata yapmadı
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05 Şubat 2025 19:51
Son güncelleme 05 Şubat 2025 20:17
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Çaykur Rizespor, 1. Lig ekibi Ankaragücü'nü konuk etti. 

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. 

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Dal Varesanovic ve 15. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 77. dakikada Diogo Coelho'dan geldi. 
Mücadele Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Karadeniz, 3 puana ulaştı.

İlk haftada evinde İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü ise bu sonucun ardından 1 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, kupanın bir sonraki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de ise Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ankaragücü ise 1. Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

10. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Cezasahasının sol çaprazında Olayowin'in penaltı noktasına havadan gönderdiği pasında Varesanovic kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0

13. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Olowiyin, Rakoczyy'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. 14. dakikada penaltıyı kullanan Jurecka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

23. dakikada Olawoyin'in sağ taraftan gönderdiği pasında topla buluşan Emrecan Bulut'un kaleye sert şutunda kaleci Erten Ersu topu çeldi.

İlk yarı, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

61. dakikada Yusuf Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşunda top sağ üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

77. dakikada Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Mesut Emre Kesik'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ali Kaan Güneren topu arka direğe aşırdı. Topu önünde bulan Coelho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Göktuğ Hazar Erel

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Alikulov, Ayberk Karapo, Hojer (Dk. 46 Mithat Pala), Muhammet Taha Şahin (Dk. 62 Akintola), Varesanovic (Dk. 63 Minchev), Bujubasic, Zeqiri, Olawoyin, Emrecan Bulut (Dk. 52 Doğanay Avcı), Jurecka

MKE Ankaragücü: Erten Ersu, Coelho, Mesut Emre Kesik, Miraç Şimşek, Hayrullah Bilazer (Dk. 74 Zahir Ersari), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 75 Arda Doğan), Enes Tepecik (Dk. 46 Hasan Nazarov), Ali Kaan Güneren, Rakoczy (Dk. 46 İsmail Çokçalış), Siraç Astanakulov (Dk. 89 Muhammet Emin Güler), Bajic

Goller: Dk. 10 Varesanovic, Dk. 15 Jurecka (Çaykur Rizespor), Dk. 77 Coelho (MKE Ankaragücü)

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