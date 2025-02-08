Çaykur Rizespor, genç kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'den kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, genç kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı
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08 Şubat 2025 15:41
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'den kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada İzmir ekibi ile anlaşmanın ardından Efe Doğan'ın sağlık kontrolünden geçtiği ve kendisini 4,5 yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Efe Doğan'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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