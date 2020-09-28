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Carter, Brooklyn Nets'i bir şampiyonluk adayı olarak görüyor

NBA efsanesi Vince Carter, Brooklyn Nets'in kadrosundan bahsetti ve ekibi Los Angeles Lakers'la karşılaştırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Vince Carter, Brooklyn Nets'in kadrosundan bahsetti ve ekibi Los Angeles Lakers'la karşılaştırdı.

VC, Kyrie Irving ve Kevin Durant ikilisinin, Nets'in rol oyuncuları ile birlikte Brooklyn'i gelecek sezon şampiyonluğun favorisi haline getirebileceğine inanıyor.

Carter, New York Daily News'ten Kristian Winfield'a, Nets hakkında şunları söyledi:

"Birlikte çalıştıklarını görmek istiyorum çünkü şimdi onlara Anthony Davis ve LeBron James gibi bakıyorum. Kevin Durant ısınırsa ve bir takım ona ikili sıkıştırma atarsa, bil bakalım topu kim alacak? Kyrie Irving. Ve sonra bir sürü şutör ve sert oynayan bir grup genç adam var. Bence çok yetenekli oyuncuları olduğu için, bu, onların daha özgürce oynamalarını sağlayacak.

Spencer Dinwiddie topu alıp bire bir oynayabilen diğer adam olduğunda, 'bizi başka birinin yenmesine izin verebiliriz' diyemezsiniz. Ya da Joe Harris, ikili sıkıştırmadan topsuz alanda çıkıp üçlük atan oyuncu olduğunda da. Ya da Michigan'dan gelen diğer genç adam. Dediğim de bu. Artık bu iki süperstarın iyi oynaması için fırsatlar yaratmış olurken, diğerleri de parlama fırsatına sahip oluyorlar."


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