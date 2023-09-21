Carragher'dan Ramsdale için olay sözler!

Eski İngiliz savunma oyuncusu ve şimdilerde spor yorumculuğu yapan Jamie Carragher, Arsenal'in PSV Eindhoven'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu.



Carragher, kiralık olarak transfer edilen David Raya'nın bonservisinin alınıp, Ramsdale'ın yerine sürekli olarak kaleyi geçmesi gerektiğini dile getirdi.



David Raya'nın Ramsdale'dan daha iyi olup olmadığı sorusunu cevaplayan Carragher, ''Yüzde 100 David daha iyi bir kaleci. Ramsdale varken Arsenal, Premier Lig'i hiçbir zaman kazanamayacak. Asla kazanma şansı yok.'' yorumunu yaptı.



2 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ



Ramsdale'ın çalkantılı performansından sonra Everton ve PSV Eindhoven karşılaşmalarında süre alan David Raya, kalesinde gol görmedi.



Arsenal, performansını beğenmesi durumunda İspanyol kalecinin bonservisini 32 milyon euro karşılığında satın alabilecek.



