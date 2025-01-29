Cam Johnson önümüzdeki haftaya kadar yok

Brooklyn Nets forveti Cam Johnson'ın ayak bileği burkulması nedeniyle önümüzdeki haftaya kadar parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cam Johnson önümüzdeki haftaya kadar yok
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29 Ocak 2025 15:33
Brooklyn Nets forveti Cam Johnson'ın ayak bileği burkulması nedeniyle önümüzdeki haftaya kadar parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Takas söylentilerinde sıkça adı geçen Johnson, Nets koçu Jordi Fernandez'in ifadesine göre önümüzdeki hafta yeniden değerlendirmeye alınacak:

"Sanırım önümüzdeki hafta yeniden değerlendirilecek. Şu anda kadro dışı. Ayak bileği iyileşsin istiyoruz tabii ki. Geri döndüğünde iyiydi, fakat aynı bileği ikinci kez burktu. Çok talihsiz oldu fakat yeterince iyi olduğundan emin olmak istiyoruz. Cam Johnson'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz bizim için yarattığı etkiyi herkes biliyor ama şu anda bununla başa çıkmamız gerekiyor."

Johnson ilk olarak 2 Ocak'ta sakatlanmış, beş maçlık bir aradan sonra geri dönerek 21 Ocak'ta tekrar sakatlanarak kenara gelmişti. Bu sakatlıklar sebebiyle deneyimli oyuncu bu sezon toplam 10 maçta forma giyemedi.

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