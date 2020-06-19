Caleb Ekuban altın çağını yaşıyor

Caleb Ekuban, 3 ayını sakat geçirdiği sezonda 27 maçta 9 gol ve 7 asiste imza attı. Ganalı forvet, Trabzonspor'a hayat verirken, kariyerinin de en verimli döneminden geçiyor. 26 yaşındaki oyuncu, en uzun süreli formayı bordo-mavili takımda giydi

Haber; Sabah
Caleb Ekuban altın çağını yaşıyor
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19 Haziran 2020 09:20
İngiliz ekibi Leeds United'ta kötü bir sezon geçirdikten sonra 2018-19'da Trabzonspor tarafından kiralanan Caleb Ekuban, 36 maçta ortaya koyduğu 8 gol 3 asistlik performans sonrası, 1 milyon Euro ödenerek bu sezon da kadroda tutulmuştu.

26 yaşındaki Ganalı golcü, performansıyla fırtına gibi başladığı 2019-2020 sezonunda Avrupa'da oynadığı 4 maçta 4 gol atarken, ligde ise 3 maçta 1 gol kaydetmişti ki idmanda yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kaldı.

37 KARŞILAŞMAYA İLK 11 BAŞLADI

Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık tespit edilen ve ameliyat masasına yatan Ekuban, 1 Aralık 2019 oynanan Galatasaray maçıyla sahalara döndü.

Ganalı yıldız ligin ikinci yarısında kendini buldu. Ligde 3 gol, 3 asist, kupada 1 gol 4 asistle başarıda büyük pay sahibi oldu. Ekuban, futbol kariyerinde en uzun süreli formayı Trabzonspor'da giydi. 63 resmi maçta bordo-mavili takımda görev alan yıldız oyuncu 37 maçta sahaya ilk 11'de çıktı.



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