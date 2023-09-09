Çağdaş Atan, Başakşehir'de

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, yeni teknik direktörünü açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Kayserispor ile yollarını ayıran Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.



İşte Başakşehir'den yapılan açıklama;



"Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir."







