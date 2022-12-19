Çağdaş Atan: 'Aynı mentalitede çalışmaya devam edeceğiz'

Yukatel Kayserispor, 22 Aralık Perşembe günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bugün kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon çalıştı.



Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Güzel ve sağlıklı bir ortamda iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, "Ali Karimi ile Majid Hosseini Dünya Kupasında olduklarından dolayı kampta yoktu. Herhangi bir sakatlık durumu yaşamadık. Fiziksel anlamda istediğimiz verileri aldık. Farklı oyunlar denediğimiz 3 tane hazırlık maçı oynadık, iyi sonuçlar aldık. Oyuncularla konuştum yavaş yavaş hazır hale geliyoruz. Önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. Kupa maçını oynayıp ligde hafta sonu oynanacak maçları izleyeceğiz. İlk hafta maçımız yok. Ondan sonra Alanya maçına hazırlanacağız. Berna Gözbaşı'na bana bu kulüpte çalışma imkanı verdiği için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bu kulüp içerisinde daha önce görev almış bu kulübün şartlarını bilen yeni başkanımız Ali Çamlı oldu. Ona da yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu kulübün bu seneki amaçları ve hedefleri belli. Bu hedef doğrultusunda aynı mentalitede beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



İLHAN PARLAK: "GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK"



Kayserispor kaptanı İlhan Parlak ise "Lige iyi başladık. Dünya kupasına kadar çok iyi bir performans gösterdik. Lig bitti, 10 günlük iznin ardından Antalya'da kampta toplandık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik, çalışmalarımız çok iyiydi. Hocamız farklı formatlarda oyun anlayışı üzerinde durdu. Onlarda da başarılı olacağımız düşünüyorum. Güzel ve keyifli bir kampın ardından tekrar şehrimize döndük. Burada antrenmanlara başladık. Önümüzde bir Gençlerbirliği kupa maçı var, ona hazırlanıyoruz. Kupa da bizim için çok önemli. Geçen sene final oynamış bir takımız. İnşallah bu sene o kupayı alırız" şeklinde konuştu.



"MESSİ HAYRANIYIM"



Dünya Kupası hakkında sorulan soru üzerine İlhan Parlak, "Her fırsat bulduğumda kendisi canlı izlemeye de giderim. Bence dünya futbolunun gelmiş, geçmiş en iyisi. Onu izlerken aldığım keyfi bana başka hiçbir şey vermiyor. Böyle bir futbolcunun Dünya Kupasını hak ettiğini düşünüyorum. Futbolun adaleti varsa o kupanın Messi'ye gideceğini inanıyordum. Kendim almış kadar sevindim. Dünya futbolunun Messi'ye bir Dünya Kupası borcu vardı. Dün de o işlem tamamlandı" diye konuştu.



THIAM: "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇOK DAHA İYİ OLACAK"



Mame Thiam ise "Bence çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Orada çok iyi çalıştık. Hazırlık maçları oynadık, güzel maçlardı. Taktiksel olarak bazı yeniliklere çalıştık. Umarım önümüzdeki dönemde ligin kalan kısmında çok daha iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.



Dünya Kupası ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Senegalli oyuncu, "Afrika futbolu olarak biz gelişmeye devam ediyoruz. Bunu da Fas örneğinde görebiliriz. Bu gelişmeyi sağlarken sahalara ve stadyumlara yatırım yapmalıyız. Bence bu turnuvada şunu gördük ki herkesin söyleyebileceği bir söz var" dedi.





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