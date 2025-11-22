Burak Yılmaz: 'Bunu kesinlikle istemiyorum'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz da rakiplerinin Fenerbahçe maçında iyi performans gösterdiğini belirterek tedirgin bir şekilde maça geldiklerini söyledi.Yılmaz, rakiplerinin zaaflarından yararlanarak başarılı olduklarını ifade etti.Cardoso ve Opoku'nun koşu yollarını kapatmak için 5'li savunmayla maça çıktıklarını anlatan Burak Yılmaz, Cardoso'nun bugün en etkisiz maçını oynadığını belirtti.Sağlam adımlarla ilerlemeleri gerektiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: