Bucks, Kings ve Timberwolves, "Team Up for Change" için bir araya geldi!

Milwaukee Bucks, Sacramento Kings ve Minnesota Timberwolves, oyuncular ve takımlar tarafından sosyal farkındalığı artırmak ve platformlarını topluluk yararına kullanmak için "Team Up for Change" örgütünde bir araya geldiklerini duyurdular.



Kings ve Bucks, Team Up for Change'i kuran takımlardı ve Timberwolves ile WNBA'in Minnesota Lynx ekiplerinin, kendilerine katıldığı açıklandı.



Wolves ve Lynx CEO'su Ethan Casson, yaptığı basın açıklamasında, "Değişim için Kings ve Bucks ile ortaklık kurarak, eylemlere ilham vermek için paylaşılan kaynaklarımızı kullanmayı taahhüt ediyoruz. Katılımı teşvik etmek ve topluluklarımızı anlamlı bir değişimin sesi olmaları için güçlendirmek için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Bucks, Kings ve Timberwolves arasındaki ortak girişim, Minneapolis kenti, polis gözetimindeyken öldürülen George Floyd'un etkilerini halen yaşayan Minnesota için anlamlı bir gelişme oldu.



WOLVES, MINNEAPOLIS VAKFI'NI DA KURMUŞTU



Floyd'un internette videoya kaydedilen ve viral olan ölümü, ABD'de her büyük şehirde ve eyalette çeşitli gösterilere yol açmıştı. Timberwolves takımının şehri Minneapolis, Floyd ve polisin diğer sayısız polis vahşeti için adalet talep eden protestoların merkez üssü haline gelmiş durumda.



Timberwolves ayrıca, bu ayın başlarında Minneapolis Vakfı'nı kurmuş ve ceza adalet reformu için bir topluluk fonu denetleyen koç Ryan Saunders ve Lynx koçu Cheryl Reeve ile sivil liderlik görevlerini içerdiğini duyurmuştu. Casson daha önce 2020'deki Seçim Günü'nün, tüm personelin oy kullanması için izin yapacakları bir gün olarak ilan etmişti.



Team Up for Change, 2018'de Bucks ve Kings tarafından, her iki NBA takımının kendi topluluklarındaki ırkçılık ve sosyal adaletsizliklerden ötürü, özellikle de silahsız bir Afroamerikalı adam Stephon Clark'ın trajik ölümü ve Milwaukee oyuncusu Sterling Brown'ın yetkililer ile karşılaşmasının şiddet ile sonuçlanması sonrasında ortaya çıkmıştı.