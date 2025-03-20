Bucaspor 1928'in hedefi seri yapmak

2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, Play-off hedefi için seri galibiyetler istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928'in hedefi seri yapmak
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20 Mart 2025 14:07
Son güncelleme 20 Mart 2025 14:08
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Karaman FK'ya 2-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Bucaspor 1928, gözünü seriye çevirdi.

Üst üste alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Belediye Derincespor (D) ve Nazillispor'la karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Engin Dursun bu iki maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Play-Off hattıyla aralarında 5 puan fark olduğunu belirten Dursun, "Aksi sonuçlar düşünüyoruz. Olası bir kayıp halinde ilk 6 yolunda işimiz çok zorlaşır. Ben takımıma inanıyorum, hedefe ulaşmak adına gereken tüm mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.
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