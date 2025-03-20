2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Karaman FK'ya 2-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Bucaspor 1928, gözünü seriye çevirdi.



Üst üste alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Belediye Derincespor (D) ve Nazillispor'la karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Engin Dursun bu iki maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.



Play-Off hattıyla aralarında 5 puan fark olduğunu belirten Dursun, "Aksi sonuçlar düşünüyoruz. Olası bir kayıp halinde ilk 6 yolunda işimiz çok zorlaşır. Ben takımıma inanıyorum, hedefe ulaşmak adına gereken tüm mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.