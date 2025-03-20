2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Karaman FK'ya 2-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Bucaspor 1928, gözünü seriye çevirdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Üst üste alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Belediye Derincespor (D) ve Nazillispor'la karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Engin Dursun bu iki maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.
Play-Off hattıyla aralarında 5 puan fark olduğunu belirten Dursun, "Aksi sonuçlar düşünüyoruz. Olası bir kayıp halinde ilk 6 yolunda işimiz çok zorlaşır. Ben takımıma inanıyorum, hedefe ulaşmak adına gereken tüm mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.
Üst üste alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Belediye Derincespor (D) ve Nazillispor'la karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Engin Dursun bu iki maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.
Play-Off hattıyla aralarında 5 puan fark olduğunu belirten Dursun, "Aksi sonuçlar düşünüyoruz. Olası bir kayıp halinde ilk 6 yolunda işimiz çok zorlaşır. Ben takımıma inanıyorum, hedefe ulaşmak adına gereken tüm mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.