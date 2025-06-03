Brentford, Caoimhin Kelleher'i kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kaleci Mark Flekken'in Bayer Leverkusen'e transferi sonrası yeni kalecisini buldu.



Flekken'in ayrılığı sonrasında ilk düşüncenin Kelleher olduğunu belirten Giles;



"Mark Flekken'in Bayer Leverkusen'e transfer olma fırsatı yakaladığı anda, hemen onun yerine Caoimhín'i düşündük.

Liverpool FC'deki herkes, Caoimhin'e kulübün son dönemdeki başarısına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve kendisine gelecekte bol şans diliyor." ifadelerini yer verdi.



Caoimhin Kelleher, bu sezon Liverpool formasıyla 10 maçta forma giydi ve kalesinde 10 gol gördü.















Brentford, Liverpool forması giyen kaleci Caoimhin Kelleher'i 21.3 milyon euro bonservis bedeliyle 5 yıllığına transfer etti.İngiliz ekibi Brentford'un Sportif Direktörü Phil Giles yaptığı açıklamada,dediLiverpool, Kelleher'in transferi hakkında yaptığı açıklamada,