Brentford, Caoimhin Kelleher'i kadrosuna kattı!

Brentford, Liverpool forması giyen kaleci Caoimhin Kelleher'i transfer ettiğini açıkladı.

calendar 03 Haziran 2025 17:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Brentford, Caoimhin Kelleher'i kadrosuna kattı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kaleci Mark Flekken'in Bayer Leverkusen'e transferi sonrası yeni kalecisini buldu.
 Brentford, Liverpool forması giyen kaleci Caoimhin Kelleher'i 21.3 milyon euro bonservis bedeliyle 5 yıllığına transfer etti.

İngiliz ekibi Brentford'un Sportif Direktörü Phil Giles yaptığı açıklamada, "Caoimhín'i Brentford'a davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Geçmişte onu izledik ve bu yaz Liverpool ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığını biliyorduk." dedi

Flekken'in ayrılığı sonrasında ilk düşüncenin Kelleher olduğunu belirten Giles;

"Mark Flekken'in Bayer Leverkusen'e transfer olma fırsatı yakaladığı anda, hemen onun yerine Caoimhín'i düşündük.

Liverpool, Kelleher'in transferi hakkında yaptığı açıklamada, "Liverpool FC'deki herkes, Caoimhin'e kulübün son dönemdeki başarısına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve kendisine gelecekte bol şans diliyor." ifadelerini yer verdi.

Caoimhin Kelleher, bu sezon Liverpool formasıyla 10 maçta forma giydi ve kalesinde 10 gol gördü.


 

 

 








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