Bosna Hersek'ten Dünya Kupası yolunda hayati galibiyet!

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 7. maçında Bosna Hersek, Romanya'yı ağırladı.
Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek 3-1 kazandı.
Romanya'nın golünü 17'de Daniel Birligea atarken Bosna Hersek'in gollerini 49. dakikada Edin Dzeko, 80. dakikada Esmir Bajraktarevic ve 90+4'te Haris Tabakovic kaydetti.
Eyüpspor forması giyen Denis Draguş, 68. dakikada kırmızı kart görerek Romanya'yı 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, gruptaki puanını 7. maçlar sonunda 16 yaparak play-off'u garantiledi. Romanya ise 10 puanda kaldı.
Grubun son maçında Bosna Hersek, grup liderliği için Avusturya deplasmanına gidecek. Romanya ise San Marino'yu ağırlayacak.
