Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelen Leonardo Bonucci, hayal kırıklığı yaşıyor...
Bonucci, Fenerbahçe'ye sürekli oynayıp Euro 2024'te İtalya Milli Takımı'nda oynamak için geldi.
Ancak son 5 haftada 2 maçta 12 dakika oynayabildi. En uzun 10 dakika Rize deplasmanında forma giydi. Geldiğinde üst üste 2 maçta 90 dakika oynamasına rağmen İtalyan stoperin son 5 haftada aldığı süre keyfini kaçırdı.
İtalyan oyuncunun Euro 2024 umudu bitti. ABD'den ve İtalya'dan takım aramaya başladığı konuşuluyor.
Bonucci, Fenerbahçe'ye sürekli oynayıp Euro 2024'te İtalya Milli Takımı'nda oynamak için geldi.
Ancak son 5 haftada 2 maçta 12 dakika oynayabildi. En uzun 10 dakika Rize deplasmanında forma giydi. Geldiğinde üst üste 2 maçta 90 dakika oynamasına rağmen İtalyan stoperin son 5 haftada aldığı süre keyfini kaçırdı.
İtalyan oyuncunun Euro 2024 umudu bitti. ABD'den ve İtalya'dan takım aramaya başladığı konuşuluyor.