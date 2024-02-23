Bonucci'nin büyük hayal kırıklığı

FENERBAHÇE HABERLERİ: EURO 2024'te oynamak için Fenerbahçe'ye transfer olan Leonardo Bonucci, son 5 haftada sadece 2 maçta 12 dakika forma giydi. Durumdan memnun olmayan İtalyan oyuncunun ABD'den ve İtalya'dan takım aramaya başladığı konuşuluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bonucci'nin büyük hayal kırıklığı
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23 Şubat 2024 10:03
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelen Leonardo Bonucci, hayal kırıklığı yaşıyor...

Bonucci, Fenerbahçe'ye sürekli oynayıp Euro 2024'te İtalya Milli Takımı'nda oynamak için geldi.

Ancak son 5 haftada 2 maçta 12 dakika oynayabildi. En uzun 10 dakika Rize deplasmanında forma giydi. Geldiğinde üst üste 2 maçta 90 dakika oynamasına rağmen İtalyan stoperin son 5 haftada aldığı süre keyfini kaçırdı.

İtalyan oyuncunun Euro 2024 umudu bitti. ABD'den ve İtalya'dan takım aramaya başladığı konuşuluyor.   

 
 

 

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