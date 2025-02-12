Boluspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaştı
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12 Şubat 2025 12:05
Son güncelleme 12 Şubat 2025 12:06
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Yalçın Koşukavak ile el sıkıştı.

Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, AA muhabirine, ligin 5'inci haftasında göreve başlayan teknik direktör Arif Ufuk Kahraman ile "karşılıklı anlaşılarak" yolların ayrıldığını söyledi.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar anlaştıkları bilgisini veren Savaş Abak, Boluspor'a verdiği desteklerden dolayı Arif Ufuk Kahraman'a teşekkür ederek başarı diledi.


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