Boluspor, kötü gidişata deplasmanda son verdi

Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Boluspor, kötü gidişata deplasmanda son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2025 22:05
Son güncelleme 21 Şubat 2025 22:11
Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Boluspor, Manisa FK'ye konuk oldu.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Boluspor 2-0'lık skorla kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Enes Alıç ile 67. dakikada Florent Hasani kaydetti.

Geosis Boluspor, bu galibiyetin ardından puanını 37 yaptı. Manisa FK, 33 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Manisa FK ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Burak Olcar, Şenol Bektaş, Mehmet Dura

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oktay Gürdal (Dk. Yusuf Talum), Ensar Akgün, Cissokho, Kaan Kanak, Toure (DK. 65 Minchev), Oğuz Gürbulak, Diallo (Dk. 85 Efe Taylan Altunkaya), Ramirez, Fofana, Muhammed Enes Kiprit

Geosis Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç, Oğuz Güçtekin (Dk. 90+1 İshak Karaoğul), Balbudia (Dk.90+1 Lico), Hasani (Dk. 87 Eren Erdoğan), Jefferson (Dk. 77 Oulare), Mukairu (Dk. 86 Vüsal İskandarlı), Aleksic

Goller: Dk.37 Enes Alıç, Dk. 67 Hasani (Geosis Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Diallo, Dk. 90+3 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery