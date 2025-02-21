Boluspor, kötü gidişata deplasmanda son verdi

Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Boluspor, Manisa FK'ye konuk oldu.



Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Boluspor 2-0'lık skorla kazandı.



Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Enes Alıç ile 67. dakikada Florent Hasani kaydetti.



Geosis Boluspor, bu galibiyetin ardından puanını 37 yaptı. Manisa FK, 33 puanda kaldı.



Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Manisa FK ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Burak Olcar, Şenol Bektaş, Mehmet Dura



Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oktay Gürdal (Dk. Yusuf Talum), Ensar Akgün, Cissokho, Kaan Kanak, Toure (DK. 65 Minchev), Oğuz Gürbulak, Diallo (Dk. 85 Efe Taylan Altunkaya), Ramirez, Fofana, Muhammed Enes Kiprit



Geosis Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç, Oğuz Güçtekin (Dk. 90+1 İshak Karaoğul), Balbudia (Dk.90+1 Lico), Hasani (Dk. 87 Eren Erdoğan), Jefferson (Dk. 77 Oulare), Mukairu (Dk. 86 Vüsal İskandarlı), Aleksic



Goller: Dk.37 Enes Alıç, Dk. 67 Hasani (Geosis Boluspor)



Sarı kartlar: Dk. 51 Diallo, Dk. 90+3 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)



