Bodo Glimt, Mourinho'nun canını yaktı: 6-1!

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Bodo Glimt, konuk ettiği Roma'yı 6-1 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı.

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Bodo Glimt, Mourinho'nun canını yaktı: 6-1!
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21 Ekim 2021 21:36
UEFA Konferans Ligi 3. hafta mücadelesinde Bodo Glimt, Jose Mourinho'nun yönettiği Roma'yı ağırladı.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bodo Glimt'in 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Berg, 71. dakikada Solbakken, 78. dakikada Pellegrino ile 8, 52 ve 80. dakikalarda Botheim attı. Roma'nın tek sayısını ise 28. dakikada Perez kaydetti.

Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık yönetti.

Bu sonucun ardından Bodo Glimt, 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. İlk mağlubiyetini alan Roma ise 6 puanda kaldı.

Roma ile Bodo Glimt, 4. hafta maçında İtalya'da karşı karşıya gelecek.


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