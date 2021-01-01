Bir GM'e göre Suns, Deandre Ayton'ı takas edebilir!

Bir NBA genel menajerine göre Phoenix Suns, başarısız olan kontrat uzatma görüşmeleri sonrası, Deandre Ayton'ı takas edebilir.



Ayton'ın geleceği, yaz dönemindeki uzatma görüşmelerinin başarısız olmasının ardından şüpheli hale geldi. Ayton'ın takımdan memnun olmadığı söylentileriyle beraber, muhtemel bir takasla ilgili raporlar şimdiden su yüzüne çıkmaya başladı.



Ligden bir GM, Heavy.com'a konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Suns'ın bu konuda halen oldukça avantajı var. Ama durumun gerçekten değişeceğini düşünmüyorlarsa, o zaman evet, belki er ya da geç bir hamle yapmayı düşünmeleri gerekir."



Suns'ın an itibariyle Ayton'ı takas etme amaçlı olarak takım araması için henüz oldukça erken olsa da, ekibin sezona kötü başlaması durumunda işlerin değişebileceği düşünülüyor.



Sezonun ilk üç maçında yalnızca 10.3 sayı ortalaması yakalamış olan Ayton, bu alanda kariyerinin en düşük noktasında yer alıyor.



