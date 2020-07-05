Bilyoner ile maç önü: Villarreal - Barcelona

La Liga 34. haftasında nefesleri kesecek maç. Villarreal - Barcelona. Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz!

Bilyoner ile maç önü: Villarreal - Barcelona
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05 Temmuz 2020 06:41
La Liga'nın 4. hafta karşılaşmasında Villarreal ile Barcelona karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Barcelona ile oynadığı son 21 La Liga maçını kazanamayan Villarreal (6B 15M), rakibine karşı en uzun serisini yaşıyor.
- Barcelona'yı konuk ettiği son 10 La Liga maçını kazanamayan Villarreal (4B 6M), son dört karşılaşmanın üçünden beraberlikle ayrıldı (1M).
- Bu sezon evinde üç yenilgi alan Villarreal, 2015/16'dan bu yana iç sahada en az maç kaybettiği sezonu yaşıyor.
- Barcelona, 2007/08'den (61 puan) bu yana 33. maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu yaşıyor (70 puan).
- Bu sezon aleyhine 7 penaltı çalınan Barcelona, 2007/08'den (11) bu yana en yüksek sayısına ulaştığı sezonu geçiriyor.
- Villarreal forması giyen Gerard Moreno, iç sahada çıktığı son beş La Liga maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 2 asist).
- Lionel Messi, La Liga'da Villarreal'e karşı forma giydiği son yedi maçta da gol katkısı yaptı (6 gol & 2 asist).

EKSİKLER, CEZALILAR

Villarreal: Funes Mori

Barcelona: Umtiti, De Jong, Dembele

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Asenjo, Alberto Moreno, Pau Torres, Albiol, Mario, Anguissa, Iborra, Cazorla, Chukwueze, Alcacer, Gererd

Barcelona: Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Vidal, Busquets, Riqui Puig, Messi, Griezmann, Luis Suarez

İDDAA YORUMU

Hakan Celep: Villarreal, pandemi arası sonrası çıktığı 6 maçta 16 puan topladı. Tek galibiyetleri 2-2 ile Sevilla'ya karşı oldu. Alcacer, Gerard Moreno, Bacca, Chukwueze ile birlikte çok güçlü bir hücum hatları var. 5 oyuncu değişikliğini de etkin kullanıyorlar. Geniş kadro avantajını da müthiş kullanan bir teknik direktörleri var. Javier Calleja, takımını harika idare ediyor.

Barcelona ise son 4 maçta 3 beraberlik aldı. Sevilla ve Celta Vigo deplasmanlarında 2'şer puan bıraktılar ve son olarak Atletico Madrid ile de berabere kaldılar. Oyunları sıkıntılı. Lionel Messi çok iyi ama savunmanın kötü olmasını, eksikler sonrası orta sahanın kaybolmasını ve çeşitli takım içi çekişmeleri de kotaramıyor. Quique Setien'in gelecek sezon olmaması da neredeyse kesin gibi ve bu da otorite boşluğuna neden oluyor. 

Villarreal bu kadar formda ve Barça bu kadar karışıkken, El Madrigal'de Barça kazanır demek kolay değil. İki taraf da atan yiyen takımlar. 2.5 üst, en ideal tercih olarak göze çarpıyor.



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