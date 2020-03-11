Bilyoner ile maç önü: PSG - Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ikinci maçında PSG ile Dortmund karşı karşıya. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Paris Saint-Germain, daha önce bir Avrupa kupası maçında Borussia Dortmund'u mağlup edemedi (2B 1M). Kasım 2010'da Fransız ekibinin sahasında oynanan tek karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti (UEFA Avrupa Ligi).
- Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde konuk olduğu üç Fransız takımına karşı birer galibiyet ve mağlubiyet aldı (vs Auxerre, vs Marsilya & vs Monaco).
- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği hiçbir eleme turunda rakiplerini eleyemedi (1994/95'te vs Milan, 2014/15'te vs Barcelona & 2017/18'de vs Real Madrid).
- Borussia Dortmund, ilk maçını kazandığı dört Şampiyonlar Ligi eleme turu mücadelesinde turnuvaya veda etmedi. Alman ekibinden daha fazla tur oynayarak bunu başaran tek takım Juventus (11/11).
- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı eleme turu maçının beşini (1G) ve bu turlardaki son iki iç saha karşılaşmasını kaybetti (Mart 2018'de vs Real Madrid & Mart 2019'da Manchester United).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş eleme turu maçını kaybeden Borussia Dortmund, son galibiyetini Şubat 2014'te Jürgen Klopp yönetiminde almıştı (4-2 vs Zenit).
- Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçlarında %67 galibiyet yüzdesine sahip olan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel (12/18), buna karşılık eleme turu maçlarında %29'da kaldı (2/9). Alman çalıştırıcının turnuva kariyerinde aldığı altı mağlubiyetin beşi eleme turu karşılaşmalarında geldi.
- Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde boy gösterdiği ilk sezonda 10 gol barajına ulaşan beşinci oyuncu oldu.
- Şampiyonlar Ligi kariyerinde Barcelona ve PSG adına forma giydiği 27 iç saha maçında 37 gole doğrudan katkı sağlayan Neymar (25 gol & 12 asist), bu karşılaşmalarda mağlubiyet almadı (24G 3B).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 250 dakika sahada kalmış oyuncular arasında dakika başına en fazla gol atan oyuncu Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland (46 dakikada bir gol).
- Juventus, Avrupa kupalarında Lyon'u konuk ettiği iki karşılaşmada mağlubiyet almadı (1G 1B) ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maç berabere tamamlandı (Kasım 2016'da 1-1).
- İtalya deplasmanlarında çıktığı son beş Avrupa kupası maçının dördünü kaybeden Lyon (1B 4M), son galibiyetini Kasım 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde aldı (2-1 vs Fiorentina).
- Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç eleme turu maçının ikisinden mağlup ayrıldı (1G).
- Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 eleme turu maçında kazanamayan Lyon (2B 8M), son galibiyetini Şubat 2006'da aldı (vs PSV).
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği son 11 eleme turunun beşinde yoluna devam etmeyi başaran Juventus, geçen sezon Atletico Madrid'i son 16 turunda bu şekilde elemişti (0-2 & 3-0).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 eleme turu rövanşının dokuzunu kaybeden Lyon (1B), bu karşılaşmalarda 25 gol yedi ve sadece beş gol kaydetti.
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 eleme turu maçında 18 gol atan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmaların dördünde hat-trick yaptı.
- İlk karşılaşmada Juventus'u 1-0 mağlup eden Rudi Gracia, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 29. maçta altıncı galibiyetini aldı (9B 14M).
- Turnuvada 30'dan fazla maça çıkmış 54 teknik direktör arasında yönettiği ilk 30 karşılaşmada altı veya daha az galibiyet alan sadece iki isim var (Walter Smith - 5 & Dusan Bajevic - 6).
- Lyon'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarındaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şubat 2018'den (3-1 vs RB Leipzig) bu yana çıktığı 10 iç saha karşılaşmasını kaybetmedi (9G 1B).
- 2018/19 sezonundan bu yana 21 yaş altı oyuncular arasında sadece Erling Haaland (11) ve Kylian Mbappe (18), Lyon orta sahası Houssem Aouar'dan (1 gol & 6 asist) daha fazla gol katkısında bulundu.
EKSİKLER, CEZALILAR
PSG: Meunier, Verratti, Herrera
Dortmund: Reus, Delaney.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Di Maria, Marquinhos, Gueye, Neymar; Cavani, Icardi
Dortmund: Bürki; Zagadou, Hummels, Piszczek; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt
İDDAA YORUMU:
Sinan Bayram: Şampiyonlar Ligi 2. Tur rövanş maçında PSG sahasında Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanan ilk maçta rakibini 2-1 ile mağlup eden ve çok küçük de olsa bir avantaj yakalayan Dortmund, Fransa'ya umutlu gitti. Paris cephesinde ise bu sezon Devler Ligi şampiyonluğu dışında hiçbir sonuç kulübü mutlu etmeyecektir. Bu sebeple onlar da inanılmaz konsantre 90 dakika oynayacaklar. Açıkçası ev sahibi ekibin kadro kalitesi olarak da rakibinden çok daha üstün olduğuna inanıyorum. Bana göre PSG sahasında kazanarak yoluna devam edecektir. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Paris Saint-Germain, daha önce bir Avrupa kupası maçında Borussia Dortmund'u mağlup edemedi (2B 1M). Kasım 2010'da Fransız ekibinin sahasında oynanan tek karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti (UEFA Avrupa Ligi).
- Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde konuk olduğu üç Fransız takımına karşı birer galibiyet ve mağlubiyet aldı (vs Auxerre, vs Marsilya & vs Monaco).
- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği hiçbir eleme turunda rakiplerini eleyemedi (1994/95'te vs Milan, 2014/15'te vs Barcelona & 2017/18'de vs Real Madrid).
- Borussia Dortmund, ilk maçını kazandığı dört Şampiyonlar Ligi eleme turu mücadelesinde turnuvaya veda etmedi. Alman ekibinden daha fazla tur oynayarak bunu başaran tek takım Juventus (11/11).
- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı eleme turu maçının beşini (1G) ve bu turlardaki son iki iç saha karşılaşmasını kaybetti (Mart 2018'de vs Real Madrid & Mart 2019'da Manchester United).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş eleme turu maçını kaybeden Borussia Dortmund, son galibiyetini Şubat 2014'te Jürgen Klopp yönetiminde almıştı (4-2 vs Zenit).
- Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçlarında %67 galibiyet yüzdesine sahip olan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel (12/18), buna karşılık eleme turu maçlarında %29'da kaldı (2/9). Alman çalıştırıcının turnuva kariyerinde aldığı altı mağlubiyetin beşi eleme turu karşılaşmalarında geldi.
- Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde boy gösterdiği ilk sezonda 10 gol barajına ulaşan beşinci oyuncu oldu.
- Şampiyonlar Ligi kariyerinde Barcelona ve PSG adına forma giydiği 27 iç saha maçında 37 gole doğrudan katkı sağlayan Neymar (25 gol & 12 asist), bu karşılaşmalarda mağlubiyet almadı (24G 3B).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 250 dakika sahada kalmış oyuncular arasında dakika başına en fazla gol atan oyuncu Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland (46 dakikada bir gol).
- Juventus, Avrupa kupalarında Lyon'u konuk ettiği iki karşılaşmada mağlubiyet almadı (1G 1B) ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maç berabere tamamlandı (Kasım 2016'da 1-1).
- İtalya deplasmanlarında çıktığı son beş Avrupa kupası maçının dördünü kaybeden Lyon (1B 4M), son galibiyetini Kasım 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde aldı (2-1 vs Fiorentina).
- Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son üç eleme turu maçının ikisinden mağlup ayrıldı (1G).
- Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 eleme turu maçında kazanamayan Lyon (2B 8M), son galibiyetini Şubat 2006'da aldı (vs PSV).
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybettiği son 11 eleme turunun beşinde yoluna devam etmeyi başaran Juventus, geçen sezon Atletico Madrid'i son 16 turunda bu şekilde elemişti (0-2 & 3-0).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 eleme turu rövanşının dokuzunu kaybeden Lyon (1B), bu karşılaşmalarda 25 gol yedi ve sadece beş gol kaydetti.
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 eleme turu maçında 18 gol atan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmaların dördünde hat-trick yaptı.
- İlk karşılaşmada Juventus'u 1-0 mağlup eden Rudi Gracia, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 29. maçta altıncı galibiyetini aldı (9B 14M).
- Turnuvada 30'dan fazla maça çıkmış 54 teknik direktör arasında yönettiği ilk 30 karşılaşmada altı veya daha az galibiyet alan sadece iki isim var (Walter Smith - 5 & Dusan Bajevic - 6).
- Lyon'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarındaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şubat 2018'den (3-1 vs RB Leipzig) bu yana çıktığı 10 iç saha karşılaşmasını kaybetmedi (9G 1B).
- 2018/19 sezonundan bu yana 21 yaş altı oyuncular arasında sadece Erling Haaland (11) ve Kylian Mbappe (18), Lyon orta sahası Houssem Aouar'dan (1 gol & 6 asist) daha fazla gol katkısında bulundu.
EKSİKLER, CEZALILAR
PSG: Meunier, Verratti, Herrera
Dortmund: Reus, Delaney.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Di Maria, Marquinhos, Gueye, Neymar; Cavani, Icardi
Dortmund: Bürki; Zagadou, Hummels, Piszczek; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt
İDDAA YORUMU:
Sinan Bayram: Şampiyonlar Ligi 2. Tur rövanş maçında PSG sahasında Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanan ilk maçta rakibini 2-1 ile mağlup eden ve çok küçük de olsa bir avantaj yakalayan Dortmund, Fransa'ya umutlu gitti. Paris cephesinde ise bu sezon Devler Ligi şampiyonluğu dışında hiçbir sonuç kulübü mutlu etmeyecektir. Bu sebeple onlar da inanılmaz konsantre 90 dakika oynayacaklar. Açıkçası ev sahibi ekibin kadro kalitesi olarak da rakibinden çok daha üstün olduğuna inanıyorum. Bana göre PSG sahasında kazanarak yoluna devam edecektir. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.
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