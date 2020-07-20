Bilyoner ile maç önü: Juventus - Lazio

İtalya Ligi Serie A'nın 34. haftasında Juventus ile Lazio karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.

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Son 3 maçta yalnızca 2 puan alan Juventus, zor bir süreçten geçiyor. Lazio'ya kaybetmeleri halinde Scudetto için yarışa 4 takım birden aday haline gelir. Şu an Inter'in 6, Atalanta'nın 7, Lazio'nun ise 8 puan önündeler. Lazio sonrasında kolay bir fikstürleri olsa da baskı artıyor. Hem teknik direktör Sarri, hem de futbolcular ağır eleştiriler altında. Torino basınında, şampiyonluk gelse bile bu performans sonrası Sarri ile yolların ayrılacağı ayyuka çıktı. Rahat rahat şampiyonluğa koşması beklenen Juventus, pandemi arasından sonra performans olarak çok düşünce doğal olarak bu tür haberler çıktı ama sahadaki Juve de hakikaten önceki yılların çok gerisinde. 29 Şubat'ta Bologna'yı 2-0 yenerek araya giden Lazio, bu haldeki Juventus'u affetmezdi. Ancak, Lazio da son 4 maçta yalnızca 1 puan alabildi. Milan'a kaybetmeleri normal karşılanabilirdi ama 3-0 çok ağır oldu. Lecce'ye 2-1 yenilmeleri, şampiyonluk yarışı veren bir takım için skandal bir sonuç oldu. Ardından Sassuolo'ya 2-1 yenilip, Udinese ile 0-0 berabere kaldı. Sezon başında çok koşan ve herkesi şaşırtan Lazio'nun nefesi tükenmiş durumda. Açıkçası, Juventus'un bu maçta reaksiyon vereceğini ve kazanacağını düşünüyorum.

- Juventus, son 10 iç sahadaki maçında en az 2 gol attı (Serie A)- Juventus, takımının en son 6 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)- Juventus, Lazio ile oynadığı son 3 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)- Juventus, son 3 maçında en az 2 gol yedi (Serie A)Bernardeschi, De Sciglio, KhediraPatric, Radu, Marusic, Luis Alberto, Leiva, Lulic, CorreaSzczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, RonaldoStrakosha; Luiz Felipe, Bastos Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Cataldi, Anderson; Immobile, Caicedo