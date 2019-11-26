Bilyoner.com ile maç önü: Manchester City - Shakhtar

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Manchester City ile Shakhtar karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı beş maçın dördünü kazanan Manchester City (1M), kazandığı tüm maçlarda kalesini gole kapattı.
*Şampiyonlar Ligi'nde City deplasmanında çıktığı iki maçı da kalesinde sekiz gol görerek ve gol atamadan kaybeden Shakhtar, turnuva tarihinde hiçbir deplasmanda art arda üç maçı gol atamadan kaybetmedi.
*Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı son 13 iç saha maçının sadece birini kaybeden Manchester City (11G 1B 1M), son dört maçını kazandı.
*Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç deplasman maçını kaybetmeyen Shakhtar Donetsk (2G 1B), dış sahadaki ilk dört maçlık yenilmezlik serisi için sahaya çıkacak.
*Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son altı maçı kazanan Manchester City, turnuvada devam eden en uzun iç saha galibiyet serisinin sahibi. Bundan daha uzun bir seri elde eden son İngiliz takımı, Mart 2008 ve Şubat 2009 arasında yedi maçlık seri yakalayan Chelsea'ydi.
*Manchester City menajeri Pep Guardiola, Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı 12 resmi maçın dokuzunu kazandı (9G 1B 2M).
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Angelino, Foden, İlkay, Bruyne, Silva, Sterling, Jesus
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Bolbat, Matyvenko, Krivtsov, Ismaily, Patrick, Stepanenko, Tete, Kovalenko, Taison, Boryachuk
BAHİS YORUMU
ERTAN ALİ UYAR: Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Manchester ekibi ilk 4 maçta 10 puan topladı. Bu karşılaşmadan 1 puan almaları halinde son 16 turuna kalmayı garantileyecekler. Shakhtar ise grup ikinciliği için Dinamo Zagreb ile yarışıyor. Bu maçta asla geri adım atmayacaklardır. Ukrayna'da oynanan mücadeleyi ise Manchester City 3-0'lık skorla kazanmıştı. Bu maçta ağır favori olmalarına karşın üst seçeneğinin oranı daha cazip görünüyor. Bu karşılaşmadan en az 3 gol çıkacaktır.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı beş maçın dördünü kazanan Manchester City (1M), kazandığı tüm maçlarda kalesini gole kapattı.
*Şampiyonlar Ligi'nde City deplasmanında çıktığı iki maçı da kalesinde sekiz gol görerek ve gol atamadan kaybeden Shakhtar, turnuva tarihinde hiçbir deplasmanda art arda üç maçı gol atamadan kaybetmedi.
*Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı son 13 iç saha maçının sadece birini kaybeden Manchester City (11G 1B 1M), son dört maçını kazandı.
*Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç deplasman maçını kaybetmeyen Shakhtar Donetsk (2G 1B), dış sahadaki ilk dört maçlık yenilmezlik serisi için sahaya çıkacak.
*Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son altı maçı kazanan Manchester City, turnuvada devam eden en uzun iç saha galibiyet serisinin sahibi. Bundan daha uzun bir seri elde eden son İngiliz takımı, Mart 2008 ve Şubat 2009 arasında yedi maçlık seri yakalayan Chelsea'ydi.
*Manchester City menajeri Pep Guardiola, Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı 12 resmi maçın dokuzunu kazandı (9G 1B 2M).
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Angelino, Foden, İlkay, Bruyne, Silva, Sterling, Jesus
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Bolbat, Matyvenko, Krivtsov, Ismaily, Patrick, Stepanenko, Tete, Kovalenko, Taison, Boryachuk
BAHİS YORUMU
ERTAN ALİ UYAR: Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Manchester ekibi ilk 4 maçta 10 puan topladı. Bu karşılaşmadan 1 puan almaları halinde son 16 turuna kalmayı garantileyecekler. Shakhtar ise grup ikinciliği için Dinamo Zagreb ile yarışıyor. Bu maçta asla geri adım atmayacaklardır. Ukrayna'da oynanan mücadeleyi ise Manchester City 3-0'lık skorla kazanmıştı. Bu maçta ağır favori olmalarına karşın üst seçeneğinin oranı daha cazip görünüyor. Bu karşılaşmadan en az 3 gol çıkacaktır.
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