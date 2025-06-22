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Beşiktaşta Sanches gündemde

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Alvyn Sanches'i takip listesine aldı.

calendar 22 Haziran 2025 09:33
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Imago
Beşiktaşta Sanches gündemde
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Lausanne-Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi geldi. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncu ile ara transfer döneminde de ilgilenmiş ancak İsviçre ekibi oyuncu için önerilen rakamı kabul etmemişti.

Bu sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 27 maça çıkan Sanches söz konusu karşılaşmalarda 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Merkez orta saha pozisyonlarında görev yapan oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek.

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