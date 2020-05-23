Beşiktaş'ta Quaresma'ya dönüş izni yok

Beşiktaş'a geri dönmek isteyen Portekizli stara olumsuz cevap verildi. Ayrılırken kulübü FIFA'ya şikayet etmesi ve ilerlemiş yaşı nedeniyle Quaresma'nın isteği kabul edilmedi

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta Quaresma'ya dönüş izni yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2020 14:04
Beşiktaş'tan Quaresma'ya ret… Portekizli oyuncunun Siyah-Beyazlı takıma geri dönme isteğinin yönetim kurulu tarafından kabul görmediği öğrenildi.

Sezon başında Kasımpaşa'ya giden 36 yaşındaki oyuncuya ne yönetimin ne de Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onay vermediği ve kapının kapalı olduğu öne sürüldü.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden Quaresma için yöneticilerle yaptığı değerlendirmede, "Yıllarca formamızı giyen bir oyuncunun bunu yapması affedilemez" dediği ortaya çıktı.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için