Beşiktaş'ta Quaresma'ya dönüş izni yok

Beşiktaş'tan Quaresma'ya ret… Portekizli oyuncunun Siyah-Beyazlı takıma geri dönme isteğinin yönetim kurulu tarafından kabul görmediği öğrenildi.Sezon başında Kasımpaşa'ya giden 36 yaşındaki oyuncuya ne yönetimin ne de Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onay vermediği ve kapının kapalı olduğu öne sürüldü.Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden Quaresma için yöneticilerle yaptığı değerlendirmede, "Yıllarca formamızı giyen bir oyuncunun bunu yapması affedilemez" dediği ortaya çıktı.