Beşiktaş, Türk Telekom'u zorlu mücadelede mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom'u 96-88'lik skorla mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Türk Telekom, ligde iki maç aradan sonra yenildi.

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Türk Telekom'u 96-88 yendi.



Mücadelenin ilk çeyreğini 31-28 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, ikinci çeyrekte üstünlüğü ele geçirerek devre arasına 57-50 önde girdi. Beşiktaş, üçüncü çeyreğini 80-72 önde bitirdiği mücadeleyi 96-88 kazandı.



Ev sahibi ekipte 16'şar sayı üreten Berk İbrahim Uğurlu ile Terry galibiyette başrolü oynadı. Needham 15, Morgan 13, Mathews ise 10 sayıyla galibiyete katkı verdi.



Başkent temsilcisinde ise 24 sayıyla maçın en skoreri olan Hanlan ile 19 sayı kaydeden Brown ve 15 sayı atan Smith'in performansları mağlubiyeti önleyemedi.



Beşiktaş Fibabanka, bu skorla ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 9. kez mağlup oldu.



Salon: BJK Fibabanka



Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Özge Şentürk Bayraktar



Beşiktaş Fibabanka: Needham 15, Berk İbrahim Uğurlu 16, Sleva 8, Martin 7, Terry 16, Allman 8, Mathews 10, Yiğit Arslan, Morgan, 13, Kerem Kuthan Konan 3



Türk Telekom: Berkan Durmaz 7, Alexander 10, Brown 19, Bess 5, Smith 15, İsmet Akpınar, Emre Melih Tunca 2, Mahir Ağva, Bruhnke 3, Hanlan 24, Makoundou 3



1. Periyot: 28-31



Devre: 57-50



3. Periyot: 80-72



5 faulle çıkanlar: 38.26 Smith (Türk Telekom)











